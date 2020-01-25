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Политика

Депутат Вадим Рыбин уходит из ЗС НО

27 января 2020 14:38  [126] Политика
Вадим Рыбин

Вадим Рыбин

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат Вадим Рыбин написал заявление об уходе из Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Вадим Рыбин стал депутатом Законодательного собрания V созыва в 2011 году, 2016 году избран депутатом парламента VI созыва. Он входит в комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту, а также комитет по бюджету и налогам.

Депутат работает в комитете по бюджету и налогам и в комитете по вопросам государственной власти и регламенту. Является членом фракции "Единая Россия".

Как ранее сообщало издание "Коммерсант", в середине 2019 года Вадим Рыбин возглавил совет директоров АО "Техмашсервис" (сбытовая "дочка" для предприятий госкорпорации "Ростех").

Также Вадим Рыбин являлся генеральным директором ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" (Дзержинск).

В конце октября 2019 года сообщалось, что "Завод имени Я. М. Свердлова" будет реорганизован путем присоединения к нему ФКП "Бийский олеумный завод" (предприятие по выпуску взрывчатых веществ промышленного и специального назначения, а также производству и утилизации боеприпасов и их составных частей в Алтайском крае).

Присоединение состоится для повышения эффективности управления имуществом. Реорганизацию планируется осуществить в 12-ти месячный срок.

Напомним также, что в августе 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе им. Свердлова произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров.

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