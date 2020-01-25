Последние новости рубрики Происшествия
27 января 2020 15:23  [85] Погибшего на железнодорожных путях Борского района мужчину подозревают в покушении на двойное убийство
27 января 2020 12:47  [300] Около 30 домов попали под ограничение тепла из-за прорыва трубы в центре Нижнего Новгорода
27 января 2020 11:07  [321] Один год грозит ВИЧ-положительной нижегородке за сокрытие факта заболевания
27 января 2020 10:01  [606] Пилорама и автосервис сгорели в Нижнем Новгороде
26 января 2020 13:06  [3334] Пассажирский автобус опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Новгороде; есть погибшие
25 января 2020 12:01  [1835] Квартирных воров-рецидивистов задержали полицейские в Пижме Нижегородской области
24 января 2020 13:59  [838] Уголовное дело возбуждено по факту халатности врачей Сосновской ЦРБ
24 января 2020 12:43  [1413] Нижегородского полицейского из отдела противодействия коррупции задержали за взятку
24 января 2020 12:36  [1337] Трубу с горячей водой прорвало на ул. Минеева 24 января
24 января 2020 11:41  [1066] Нижегородские садоводы намерены через суд взыскать ущерб после прорыва коллектора
Происшествия

Погибшего на железнодорожных путях Борского района мужчину подозревают в покушении на двойное убийство

27 января 2020 15:23  [85] Происшествия

Погибшего на железнодорожных путях Борского района мужчину подозревают в покушении на двойное убийство. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 января 2020 года, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, 26 января 2020 года в ночное время в квартире дома пос. Линда Борского района в ходе ссоры местный житель набросился с ножом на хозяина квартиры и его квартиранта. Увидев соседку, которая пришла на шум, мужчина скрылся с места преступления.

В результате, 34- и 36-летние потерпевшие с множественными ножевыми ранениями доставлены в районную больницу, им оказана медицинская помощь. Один из них до сих пор находится в реанимационном отделении.

В тот же день в непосредственной близости от пос. Линда был обнаружен мужчина, погибший на железнодорожных путях. Следователи СК не исключают, что этот мужчина и есть подозреваемый в покушении на двойное убийство.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего: назначаются судебные и криминалистические экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, двое мужчин погибли под поездом на перегоне Алешино – Б. Козино в Балахнинском районе, электричка ехала по маршруту Правдинск – Нижний Новгород. Установлено, что двое мужчин переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, увидев людей, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось: 71-летний и 48-летний мужчины погибли.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph