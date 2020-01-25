Двое мужчин погибли под поездом в Нижегородской области Спорт

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Двое мужчин погибли под поездом в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО 27 января 2020 года. Проводится проверка по факту смертельного травмирования на перегоне Алешино – Б. Козино, электричка ехала по маршруту Правдинск – Нижний Новгород.

Установлено, что двое мужчин переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, увидев людей, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось: 71-летний и 48-летний мужчины погибли.