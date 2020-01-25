Нюта Федермессер возглавит рабочую группу Нижегородской области по защите прав уязвимых категорий граждан Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член центрального штаба Общероссийского народного фронта Нюта Федермессер 27 января 2020 года провели совещание по вопросу реформирования системы долговременного ухода в регионе. Как отметил Глеб Никитин, Нюта Федермессер лично погрузилась в изучение деятельности Понетаевского психоневрологического интерната в Шатковском районе. Там предполагалось строительство нового здания интерната. Ранее сообщалось, что Нюту Федермессер назначат советником Глеба Никитина.

На этом совещании стало известно, что Нюта Федермессер возглавит рабочую группу Нижегородской области по защите прав уязвимых категорий граждан.

"В результате выводов, сделанных по итогам работы Нюты и ее коллег в Нижегородской области, было принято решение не только о разработке нового проекта, но и о реформировании системы в целом. Многое удалось сделать благодаря внешней поддержке, но сейчас мы договорились, что Нюта, по сути, возглавит группу по реформированию системы долговременного ухода и защиты прав уязвимых категорий граждан в целом. Я поставил задачу - до конца лета полностью сформировать концепцию реформирования системы долговременного ухода, и именно Нюта будет курировать этот процесс. Нижегородский опыт впоследствии можно будет использовать и в других регионах страны", - сказал Глеб Никитин.

Речь идет о реформировании детских домов и домов ребенка, коррекционных школ и интернатов.

"Нужны новые формы. Общество за последние 80 лет сильно изменилось. А система — нет. Мы говорим обо всех, кто нуждается в постоянной заботе и опеке. Люди должны понимать, где им получать информацию, какой объем помощи действительно доступен за счет государственных или региональных средств. "Регион заботы", который мы очень надеемся сделать в Нижегородской области, во главу угла ставит потребности, права и свободы уязвимых групп граждан", - добавила Нюта Федермессер.