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Политика

Комиссия Гордумы поддержала изменения в Устав Нижнего Новгорода о выборах по одномандатным округам

27 января 2020 17:42  [90] Политика

Комиссия Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению поддержала изменения в Устав города, вызванные переходом к выборам депутатов по одномандатным избирательным округам и сокращением количества депутатов с 47 до 35. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 27 января 2020 года.

В Устав города будут возвращены нормы об отзыве депутата нижегородской Думы по инициативе населения, установленной федеральным законодательством. Основаниями для этого могут послужить только конкретные противоправные решения или действия (бездействие), подтвержденные в судебном порядке.

По словам начальника правового управления Думы Нижнего Новгорода Ирины Масловой, вместо образовывания фракций депутатам предлагается формировать депутатские объединения на основании партийной принадлежности депутатов.

Также в Уставе Нижнего Новгорода для депутатов городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также для главы города, предлагается уточнить ограничения на занятия предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, участие в управлении коммерческой или некоммерческой организацией.

Вопрос будет рассмотрен депутатами на заседании городской Думы 29 января.

Напомним, что в декабре 2019 года Дума Нижнего Новгорода поддержала принятие Законодательным собранием Нижегородской области проекта закона "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления", касающегося перехода Гордумы на мажоритарную систему. Законопроект подразумевает состав Думы полностью из депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, то есть без партийных списков.

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