Нижегородская область в 2019 году увеличила производство сельхозпродукции на 15% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область в 2019 году увеличила производство сельхозпродукции на 14,7%. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в области за 2019 год выпущено продукцйии сельского хозяйства на 77,5 млрд рублей.

"Достаточно высокие темпы роста достигнуты благодаря увеличению производства основных видов сельхозпродукции: мяса скота и птицы – на 12,7%, картофеля – на 10,9%, зерна – на 5,9%, овощей – на 4%, сахарной свеклы – в полтора раза", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что увеличению способствовали меры господдержки сельского хозяйства.

"Мы предложили увеличить финансирование АПК региона из областного бюджета, депутаты Законодательного собрания нас поддержали. Прежде всего, была расширена поддержка технического переоснащения хозяйств, например, развитие систем мелиорации, чтобы повысить урожайность в овощеводстве, реконструкция животноводческих комплексов", пояснил Глеб Никитин.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, в 2020 году финансирование АПК из областного бюджета также увеличено по сравнению с 2019 годом.

"На поддержку сельхозпредприятий планируется направить 4,2 млрд рублей. Кроме того, мы рассчитываем на дополнительные поступления из федерального бюджета в течение года", - добавил Евгений Люлин.

"В частности, в 2020 году вырастут гранты начинающим фермерам – до 5 млн рублей в мясном и молочном животноводстве, а в растениеводстве, пчеловодстве, овцеводстве и других сферах - до 3 млн рублей. Будут действовать и повышенные субсидии на приобретение сельхозтехники, если хозяйство вводит в оборот дополнительные земли", - сказал вице-губернатор.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов в свою очередь добавил, что по итогам 2019 года предприятия АПК произвели 141,8 тысяч тонн мяса (рост на 15%) и 550 тысяч тонн молока (рост на 4,4%). Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

"В области сохраняется положительная динамика развития отрасли животноводства. Это играет важную роль в повышении уровня обеспечения населения продукцией собственного производства. По итогам года уровень самообеспечения по молоку и молокопродуктам превысил 76%, а по мясу и мясопродуктам – 41%. Ставим задачу в 2020 году увеличить эти показатели", - отметил Николай Денисов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2020 году планирует привлечь из федерального бюджета 500 млн рублей льготных кредитных средств на экспортно ориентированные производства в АПК в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Предприятия-экспортеры смогут получить кредиты на льготных условиях – процентные ставки будут субсидироваться государством. Для этого предприятиям нужно заключить соглашение о повышении конкурентоспособности с министерством сельского хозяйства РФ и региональным минсельхозом", - говорил Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.