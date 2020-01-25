Глава Канавинского района Михаил Шаров задержан по подозрению в получении взятки Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Канавинского района нижнего Новгорода Михаил Шаров задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В этом преступлении также подозревают заместителя Эдуарда Цветкова.

Следователи полагают, что подозреваемые получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать деятельности нижегородца.

В отношении Михаила Шарова и Эдуарда Цветкова возбуждены уголовные дела по признакам преступления "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, что сейчас также возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудников администрации Канавинского района, которых подозревают в вымогательстве. Речь идет о начальнике отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Канавинского района, его подчиненного и их знакомой. Следователи полагают, что указанные лица вымогали денежные средства у предпринимателей.