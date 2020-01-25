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Бизнес

Россельхознадзор проводит проверку по факту обнаружения в куриных яйцах нижегородского производителя антибиотиков

28 января 2020 11:16  [105] Бизнес

Россельхознадзор по Нижегородской области и Респукблики Марий Эл организовал проверку по факту обнаружения антибиотиков в куриных яйцах производства предприятия "Дивеевское" антибиотиков (наразина и салиномицина).

Исследования ранее проводил испытательный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ". После этого Россельхознадзор заявил о несоответствии яиц требованиям Технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции по химико-токсикологическим показателям.

По словам заместителя руководителя межрегионального управления Россельхознадзора Владимира Слободянюка, по предварительным данным препарат наразин предприятием не закупался, что позволяет предполагать, что во Владимире продавалась продукция другого предприятия под нижегородской маркой, иными словами подделка.

После завершения проверки, ориентировочно через 20 дней, возможно будет принято решение о необходимости изъятия из торговых сетей яиц предприятия "Дивеевское".

"Преждевременно давать какие-то оценки, результат будет ясен после окончания исследований в московских лабораториях", - резюмировал собеседник агентства.

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