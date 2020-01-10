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Бизнес

Россельхознадзор обнаружил антибиотики в куриных яйцах нижегородского производителя

21 января 2020 17:47  [391] Бизнес

Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области обнаружил антибиотики наразин и салиномицин в куриных яйцах производства птицеводческого предприятия "Дивеевское" (Нижегородская область).

Согласно информации, исследования проводил испытательный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ". В связи с этим, Россельхознадзор заявил о несоответствии яиц требованиям Технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции по химико-токсикологическим показателям.

Как уточнили в управлении, результаты исследований были доведены до производителя с целью недопущения дальнейших нарушений и соблюдения обязательных требований законодательства РФ.

Ранее сообщалось о том, что птицефабрика "Ясенецкая" (Павловский район), загрязнившая почву цинком и нитратами, заплатит за ущерб почти 16 млн рублей.

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