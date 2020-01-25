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Общество

Пассажиров с подозрением на коронавирус будут направлять из нижегородского аэропорта в больницу № 2

28 января 2020 11:27  [85] Общество

Пассажиров с подозрением на коронавирус будут направлять из нижегородского аэропорта "Стригино" в больницу № 2 (ул. Барминская, 8/2). Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, первичный осмотр прибывших пассажиров в настоящий момент проводится с помощью тепловизора в аэропорту.

По данным из открытых источников, по состоянию на 28 января 2020 года, общее количество заболевших пневмонией, спровоцированной новым типом коронавируса в Китае, превысило 4,5 тысяч человек, из них более 100 пациентов скончались. Случаи заражения зафиксированы также в Гонконге, Макао, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре и Непале.

Накануне стало известно, что перелеты из Нижнего Новгорода в Китай отменены из-за коронавируса.

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