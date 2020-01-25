Перелеты из Нижнего Новгорода в Китай отменены из-за коронавируса Общество

Перелеты из Нижнего Новгорода в Китай временно отменены из-за вспышки коронавируса. Как сообщает департамент информационной политики и коммуникаций авиакомпании "AZUR air", в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнера - туроператора ANEX Tour, улететь в Китай пока не получится.

Помимо этого, "в кратчайшие сроки", российские граждане вернутся с острова Хайнань.

"Туристам, находящимся на отдыхе на острове Хайнань и прибывшим в Санью на рейсах авиакомпании AZUR air, необходимо обратиться в туристические агентства, где был приобретен тур, или к туроператору напрямую для уточнения информации о дате и времени вылета в Россию", - пояснили в авиакомпании, добавив, что изменения в китайской полётной программе сохранятся до стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса.

Согласно информации, корректировки касаются также рейсов в Санью из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска. Авиаперевозчик подчеркнул, что пассажиров и экипажи, прибывающие из КНР, по прилету в Россию осматривают на наличие симптомов инфекционного заболевания непосредственно на борту воздушного судна, контроль проводится специалистами санитарно-карантинных пунктов. Помимо этого, проводятся дезинфекции.

Ранее сообщалось, что пассажиров из Азии проверяли в аэропорту "Стригино" из-за коронавируса. Нижний Новгород входит в перечень популярных маршрутов у китайских туристов.

По информации Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 27 января количество жертв нового коронавируса достигло 80 человек; более 2,7 тысяч человек заразились. Под наблюдением находятся еще 5,7 тысяч человек, у которых также может быть вирусная пневмония нового типа.