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Общество

Проект соединяющей станции метро "Стрелка" и "Волга" в Нижнем Новгороде будет доработан

28 января 2020 15:51  [82] Общество

Проект тоннеля, который соединяет действующую станцию метро "Стрелка" и планируемую к строительству "Волга", будет доработан. Об этом сообщила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода Елена Лекомцева в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи 28 января 2020 года.

Она уточнила, что речь идет о вентиляции тоннеля.

"В настоящее время поручено подготовить техническое задание на проектирование документации, которая связана с достройкой данной вентиляционной шахты. Будет подготовлен проект – доведем до сведения", - сказала она депутатам.

Сроки Елена Лекомцева не назвала. Отметим, что на содержание недостроенного вентиляционного узла в бюджете 2020 года заложено 1,2 млн рублей.

Напомним, что при строительстве возникли сложности с грунтовыми водами. Прежний проект не прошел Госэкспертизу.

Станция метро "Стрелка" открылась в Нижнем Новгороде 12 июня 2018 года. В связи с пуском новой станции изменилась схема движения поездов, появились две независимые линии – Автозаводская и Сормовско-Мещерская. При должном финансировании рассматривался вариант продлить эту линию еще на одну станцию - "Волга".

Как сообщалось ранее, первоначально открытие станции "Стрелка" было запланировано на 30 мая, но впоследствии было отложено.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен 23 марта 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620"). Срок исполнения составляет 37 месяцев – то есть, до конца апреля 2018 года.

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