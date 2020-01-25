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Общество

Новые автомобили скорой помощи поступили в ЦРБ Нижегородской области

28 января 2020 17:33  [43] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Новые автомобили скорой помощи поступили в ЦРБ Нижегородской области. Главным врачам центральных районных больниц передали ключи от 11 машин на территории завода "ГАЗ" 28 января 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе за последние годы удалось обновить парк скорой медицинской помощи. Всего за 2018-2019 годы было приобретено 83 новых автомобиля. По состоянию на 1 января 2020 года в региональном парке скорой медицинской помощи - 364 автомобиля, из которых 192 со сроком эксплуатации до 5 лет.

"Работу в этом направлении мы ведем как в рамках национального проекта "Здравоохранение", так и за счет региональных программ", - сказал Глеб Никитин.

Новые машины поедут в Арзамасскую, Балахнинскую, Борскую, Городецкую, Павловскую, Уренскую, Чкаловскую центральные районные больницы, в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска, на станцию скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко.

8 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям поставила Группа ГАЗ, из них 6 автомобилей "ГАЗель NEXT", а также 2 медицинских автомобиля класса "B" на базе внедорожника "Соболь 4х4".

Напомним, ранее Глеб Никитин сообщил, что с 2020 года в Нижегородской области будет запущен единый диспетчерский центр скорой помощи. В Нижнем Новгороде центр начал работать в тестовом режиме с 25 января. До конца 2020 года единая диспетчерская служба будет внедрена на территории Нижегородской области.

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