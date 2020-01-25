Только эконом-класс: депутаты нижегородской Думы утвердили положение о расходах на командировки

Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили положение о порядке возмещения им расходов, связанных с командировками. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 29 января 2020 года.
Напомним депутатам будут компенсировать расходы на командировки воздушным и железнодорожным транспортом эконом-класса. Если они надумают лететь бизнес-классом, то оплачивать расходы будут за свой счет.
Кроме транспортных расходов, будут компенсированы также расходы по найму жилого помещения (не более стоимости однокомнатного номера); на получение въездной визы, в случае участия в мероприятии на территории иностранных государств; на регистрационный взнос за участие в мероприятии.
При этом Гордума предлагает не выделять на депутатские командировки дополнительных средств из бюджета Нижнего Новгорода – эти затраты будут учитываться в рамках финансирования деятельности Думы.
По итогам рабочих поездок депутаты будут отчитываться перед коллегами, предоставляя им полную информацию о достигнутых в командировках договоренностях.
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