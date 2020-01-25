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Политика

Депутаты Гордумы, отказавшись от перелетов в бизнес-классе, будут покупать билеты в эконом-класс

27 января 2020 16:01  [88] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутатам Думы Нижнего Новгорода будут компенсировать расходы на командировки воздушным и железнодорожным транспортом, но только эконом-класса. Об этом сообщила начальник правового управления нижегородской Думы Ирина Маслова в ходе заседания комиссии Гордумы по местному самоуправлению 27 января 2020 года.

Ранее планировалось что изначально депутатам станут компенсировать расходы на командировки бизнес-классом.

Ирина Маслова на заседании 27 февраля представила скорректированный проект положения о порядке возмещения расходов депутатов. Кроме транспортных расходов, будут компенсировать расходы по найму жилого помещения (не более стоимости однокомнатного номера); на получение въездной визы, в случае участия в мероприятии на территории иностранных государств; на регистрационный взнос за участие в мероприятии.

При этом гордума предлагает не выделять на депутатские командировки дополнительных средств из бюджета Нижнего Новгорода – эти затраты будут учитываться в рамках финансирования деятельности городского парламента.

По итогам рабочих поездок депутаты нижегородской думы будут отчитываться перед коллегами, предоставляя им полную информацию о достигнутых в командировках договоренностях, а также выводы и предложения по применению опыта в Нижнем Новгороде.

Решение по этому вопросу будет принято на заседании Гордумы 29 января.

Напомним, что 23 октября на заседании думы Нижнего Новгорода был одобрен проект положения, согласно которому депутатам планировалось возмещать транспортные расходы за командировки железнодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности категории "СВ" и воздушным транспортом - по тарифам бизнес-класса. 

На следующий день глава Нижнего Новгорода Владимир Панов наложил вето на это решение. Председатель думы Дмитрий Барыкин тогда заявил, что документ, разрешающий депутатам пользоваться бюджетом при перелетах, отправят на доработку.

В ноябре были представлены новые изменения, согласно которым депутаты бы могли оформить билет бизнес-классом, но при определенных условиях.

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