Последние новости рубрики Общество
29 января 2020 16:56  [2] Нижегородская администрация ищет другие участки под храм вместо сквера на ул. Прыгунова
29 января 2020 16:24  [79] Новый ФАП открылся в Пильнинском районе Нижегородской области
29 января 2020 15:24  [149] Нижегородский водоканал завершил ремонт канализационного коллектора на Московском шоссе
29 января 2020 15:23  [142] Площадь мониторинга нижегородских лесов из космоса в 2020 году увеличат на четверть
29 января 2020 14:14  [601] Архсовет рекомендовал вписать спецхранилище для археологических находок в исторический контекст нижегородской Стрелки
29 января 2020 13:52  [613] "Транснефть-Верхняя Волга" оборудует птицезащитными устройствами 130 км линий электропередачи в 2020 году
29 января 2020 13:47  [476] Территорию нижегородского парка "Швейцария" увеличили
29 января 2020 13:41  [287] "Инициатива Глеба Никитина обязывает глав МСУ привлекать граждан к распределению бюджета", - Александр Суханов
29 января 2020 13:30  [308] Владельцам затопленных участков СНТ "Красный кожевенник" хотят предложить несколько видов компенсаций
29 января 2020 12:45  [469] "Закрепление на законодательном уровне права жителей области на распределение бюджета своевременно", - Иван Носков
Общество

Нижегородская администрация ищет другие участки под храм вместо сквера на ул. Прыгунова

29 января 2020 16:56  [2] Общество

Нижегородская администрация ищет другие участки под храм вместо сквера на ул. Прыгунова. Как сообщили агентству в администрации, рассматриваются свободные территории Автозаводского района, но вопрос все еще на стадии проработки.

Публичные слушания по проекту строительства религиозного объекта сквере по ул. Прыгунова Автозаводского района прошли в мае прошлого года, где жители выступили резко против строительства храма либо часовни в сквере. Кроме того, автозаводцы собрали подписи против строительства объекта РПЦ именно в сквере.

Отметим, что власти обещали детально проработать вопрос строительства религиозного объекта в сквере еще в марте прошлого года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph