Нижегородская администрация ищет другие участки под храм вместо сквера на ул. Прыгунова Общество

Нижегородская администрация ищет другие участки под храм вместо сквера на ул. Прыгунова. Как сообщили агентству в администрации, рассматриваются свободные территории Автозаводского района, но вопрос все еще на стадии проработки.



Публичные слушания по проекту строительства религиозного объекта сквере по ул. Прыгунова Автозаводского района прошли в мае прошлого года, где жители выступили резко против строительства храма либо часовни в сквере. Кроме того, автозаводцы собрали подписи против строительства объекта РПЦ именно в сквере.

Отметим, что власти обещали детально проработать вопрос строительства религиозного объекта в сквере еще в марте прошлого года.