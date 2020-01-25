Нижегородская администрация ищет другие участки под храм вместо сквера на ул. Прыгунова. Как сообщили агентству в администрации, рассматриваются свободные территории Автозаводского района, но вопрос все еще на стадии проработки.
Публичные слушания по проекту строительства религиозного объекта сквере по ул. Прыгунова Автозаводского района прошли в мае прошлого года, где жители выступили резко против строительства храма либо часовни в сквере. Кроме того, автозаводцы собрали подписи против строительства объекта РПЦ именно в сквере.
Отметим, что власти обещали детально проработать вопрос строительства религиозного объекта в сквере еще в марте прошлого года.
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