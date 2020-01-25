Замглавы Канавинского района Эдуард Цветков отправлен под домашний арест Происшествия

Заместитель главы Канавинского района Нижнего Новгорода Эдуард Цветков, обвиняемый в получении взятки, отправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Участником этого преступления также является глава Канавинского района Михаил Шаров, которого арестовали 28 января.

Следователи полагают, что подозреваемые получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в деятельности.

В отношении Михаила Шарова и Эдуарда Цветкова возбуждены уголовные дела по признакам преступления "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).