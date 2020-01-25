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Политика

Главу Канавинского района Михаила Шарова арестовали 28 января

28 января 2020 18:24  [117] Политика

Главу Канавинского района Михаила Шарова арестовали 28 января 2020 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области. Ранее Михаил Шаров был задержан.

Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении главы администрации Канавинского района меры пресечения в виде заключения под стражу.

В преступлении также подозревают заместителя главы района Эдуарда Цветкова.

По версии следствия, в 2019 году глава администрации Канавинского района и его заместитель получили от предпринимателя взятку в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия – осуществление торговли на территории Канавинского района с нарушением установленного порядка.

Вину Михаил Шаров не признал. В настоящее время в суд продолжает рассматривать ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Эдуарда Цветкова. Расследование по уголовному делу продолжается.

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