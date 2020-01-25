Нижегородцы стали чаще жаловаться на нарушения в сфере защиты прав потребителей Общество

Фото: Роспотребнадзора

Жители Нижегородской области стали чаще жаловаться на нарушения в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе пояснили, что жалобы поступают в управление, которое в свою очередь, обращается в суд с исковыми заявлениями.

В 2019 году управление Роспотребнадзора подало в суд 151 исковое заявление по защите прав потребителей (в 2018 году — 138 исков).

Наибольшее количество исков касалось нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли (53% от общего объема), из которых половина — нарушения в сфере торговли. Также нижегородцы жаловались на бытовое обслуживание (21%), туристские услуги (15%), общественное питание (4,94%), гостиничные услуги (3%).