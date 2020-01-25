Главу Выксы и еще 9 городов России наградили дипломом федерального проекта "Прошагай город" Культура и отдых

Главу Выксы и еще 9 городов России наградили дипломом федерального проекта "Прошагай город". Итоги подвели 29 января 2020 года в Выксе.

Памятные дипломы были вручены главам 10 моногородов, в которых квест прошел наиболее ярко. В их числе - Выкса, Сатка, Верхняя Пышма, Набережные Челны, Невинномысск, Новокузнецк, Сарапул, Тольятти, Тутаев и Удомля.

"Комплексная поддержка развития городов – это не только финансирование новой инфраструктуры и производств, но и различные форматы нефинансовой поддержки. Проект "Прошагай город", который мы вместе начали с компанией Google, – один из таких. Он служит не только вовлечению жителей в развитие родного города, но и раскрывает его туристический потенциал. То, что он перешагнул за границы малых городов и привлекает новых партнеров, говорит, что эту работу следует продолжать", - отметил председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Напомним, проект "Прошагай город" был реализован в 2019 году. Он инициирован Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и компанией Google. За время проведения акции на онлайн-карты было нанесено более 4 тысяч новых объектов. Из них более 700 точек – это субъекты малого и среднего бизнеса в моногородах. По результатам исследования предприниматели отметили повышение активности и увеличение числа посетителей в среднем на 10%. Кроме того, в результате проведения квеста увеличился поток туристов в моногорода.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такие проекты позволяют расширить представление о городах региона, уйти от стереотипов и нанести на карту новые интересные маршруты.

"Прошагав" город, ближе начинают понимать его как старожилы, так и молодые горожане. Зная историю своей малой родины, человек более бережно станет относиться к ней, почувствует себя ее частью", - сказал глава региона.

Акция "Прошагай город" прошла в Нижегородской области в ноябре прошлого года и включала в себя исторические квесты. Всего в Нижегородской области 12 моногородов: Заволжье, Мухтолово, Навашино, Кулебаки, Ворсма, Первомайск, Павлово, Княгинино, Балахна, Выкса, Володарск и Решетиха.