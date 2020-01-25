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Общество

Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

30 января 2020 14:28  [4] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Закон, разрешающий россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступил в силу 30 января. Об этом сообщается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В закон об оружии вносятся изменения, касающиеся охотничьего метательного стрелкового оружия. Лук и арбалет причисляется к их числу, а значит эти виды разрешается использовать при охоте. Ранее их можно было использовать только для спортивных соревнований.

Приобрести оружие можно только, если есть охотничий билет и разрешение на хранение охотничьего оружия.

Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в августе 2019 года и вступил в силу спустя 180 дней после его опубликования.

Напомним, что почти 150 единиц оружия пытались провезти пассажиры нижегородского метро в 2019 году

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