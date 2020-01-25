Жители дома на ул. Светлоярской, где якобы произошел взрыв, вернулись в свои квартиры Происшествия

Фото: администрация Сормовского района

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители дома № 36 по улице Светлоярской, где якобы произошел взрыв, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сормовского района.

Ограждение вокруг пятиэтажки снято. Сормовичи были дома уже в 14:00.

Как рассказал НИА "Нижний Новгород" источник в районной администрации, один из пострадавших до сих пор находится в больнице. У него диагностировано повреждение внешних тканей средней тяжести. Мужчину прооперировали. Второй пострадавший отпущен домой.

Напомним, что жителей дома №36 по ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде эвакуировали 30 января 2020 года предположительно из-за взрыва в подвале. Подвал подъезда №2 был обследован кинологами и саперами. При визуальном осмотре никаких разрушений несущих конструкций не было обнаружено, угрозы обрушения дома нет. Ранее сообщалось, что во время ЧП пострадали два человека.