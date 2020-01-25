Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ Общество

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области напомнили о мерах профилактики при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Отметим, что в Нижегородской области создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ:

- мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделить особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук

- после возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли

- прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу

- надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя

- отдавать предпочтение гладким прическам при нахождении в местах скопления людей. Распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования

- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа)

- не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.

- ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

- чаще проветривать помещения

- не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих:

- минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, поцелуи) и использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую каждый час

- при кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности - одноразовым платком, если его нет - ладонями или локтевым сгибом.

- пользоваться только личной или одноразовой посудой.

- изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.

- проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.

По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китае, по состоянию на 20:00 30 января 2020 года зарегистрировано 9 720 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки 25,6% (1 984 человек). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (5 806 человек). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме. Умерли 213 человек.