Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области напомнили о мерах профилактики при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Отметим, что в Нижегородской области создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ:
- мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделить особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук
- после возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли
- прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу
- надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя
- отдавать предпочтение гладким прическам при нахождении в местах скопления людей. Распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования
- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа)
- не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.
- ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
- чаще проветривать помещения
- не пользоваться общими полотенцами.
Как не заразить окружающих:
- минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, поцелуи) и использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую каждый час
- при кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности - одноразовым платком, если его нет - ладонями или локтевым сгибом.
- пользоваться только личной или одноразовой посудой.
- изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.
- проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.
По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китае, по состоянию на 20:00 30 января 2020 года зарегистрировано 9 720 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки 25,6% (1 984 человек). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (5 806 человек). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме. Умерли 213 человек.
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