Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции создан в Нижегородской области Общество

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Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции создан в регионе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Решение о создании штаба было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.

Базой для проведения диагностических исследований материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCov) стал Институт (ФБУН НИИЭМ) им. И.Н. Блохиной в Нижнем Новгороде (ул. Малая Ямская, 71). Там уже используется тест-система на определение данного вируса. Это единственный центр в ПФО, проводящий данный вид диагностики.

"Оперативный межведомственный штаб включает в себя региональный Минздрав, Роспотребнадзор, МЧС и другие заинтересованные ведомства. Утвержден порядок работы и межведомственного взаимодействия, определены базы возможного размещения и госпитализации больных с подозрением на вирус. Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями. Проводится обучение сотрудников", - сказал Глеб Никитин.

Также в Нижегородской области организована кампания по информированию населения, заинтересованных ведомств и организаций об эпидемиологической обстановке по новой коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по предупреждению завоза и распространения инфекции, мерах профилактики инфекционных заболеваний среди населения.

Напомним, пассажиров с подозрением на коронавирус будут направлять из нижегородского аэропорта в больницу № 2.

Кроме того, "РЖД" предложил пассажирам сдать билеты из России в Китай.