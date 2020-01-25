Дом на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде, где вчера был обнаружен детонирующий предмет, снова эвакуировали Происшествия

Эвакуация 30 января Фото: администрация Сормовского района

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дом №36 по ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде, где вчера был обнаружен детонирующий предмет, снова эвакуировали. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, в подвале дома был обнаружен схрон оружия.

Как сообщают очевидцы, дороги в районе дома перекрыты. Полицейские задержали жителя дома, предположительно, владельца оружия.

(Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород)

Напомним, что жителей дома №36 по ул.Светлоярской эвакуировали 30 января предположительно из-за взрыва в подвале, который произошел утром. Прибывшие на место происшествия кинологи и саперы при визуальном осмотре никаких разрушений несущих конструкций не обнаружили, то есть угрозы обрушения дома не было. Однако из-за происшествия пострадали два человека.

Региональное ГУ МВД сообщало, что в подвале был обнаружен посторонний предмет, и когда слесари осуществляли обмер труб, этот предмет детонировал.

В итоге слесари получили ранения. Один из них был госпитализирован, второй после осмотра медиками отпущен домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Изъятые с места происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Эвакуированные накануне жители вернулись в свои квартиры около 14 часов.