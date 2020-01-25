Интернет-конференция директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой.

Тема интернет-конференции: "Международное сотрудничество. Бизнес-миссии и планы региона в 2020 году".

В рамках интернет-конференции Ольга Гусева расскажет о сотрудничестве региона с иностранными государствами в сфере экономики, образования и культуре, а также перспективных совместных проектах и планах.

Ольга Гусева также ответит на вопросы о предстоящих событиях международного уровня, визитах иностранных делегаций в Нижегородскую область и планах сотрудничества с зарубежными партнерами.

Вопросы директору департамента внешних связей правительства Нижегородской области принимаются до 7 февраля.