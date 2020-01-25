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Общество

"Поезда здоровья" объедут 16 районов Нижегородской области в феврале 2020 года

31 января 2020 13:09  [57] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Поезда здоровья" объедут 16 районов Нижегородской области в феврале 2020 года. Мобильные лечебно-диагностические лаборатории посетят Володарский, Семеновский, Воскресенский, Ветлужский, Навашинский, Кулебакский, Выксунский, Вознесенский, Починковский, Первомайский, Шатковский, Вадский, Бутурлинский, Сеченовский, Большеболдинский и Гагинский районы Нижегородской области.

С графиком "Поездов здоровья" можно ознакомиться на сайте регионального министерства здравоохранения по ссылке. График обновляется ежемесячно.

В 2020 году работа "Поездов здоровья" организована в круглогодичном режиме. Работа началась 13 января 2020 года. 4 состава мобильных лечебно-диагностических лабораторий одновременно выезжают в северном, южном, восточном и западном направлениях.

Ранее глава региона Глеб Никитин отметил, что деятельность "Поездов здоровья" расширена за счет специализированных мобильных медицинских комплексов, закупленных в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение": 2 модуля "Комплексная диагностика", 2 модуля "Сахарный диабет", 2 флюорографа и 2 маммографа.

С начала 2020 года "Поезда здоровья" посетили 42 населенных пункта 12 районов Нижегородской области. Помощь специалистов мобильных лечебно-диагностических лабораторий смогли получить жители более 240 нижегородских сел и деревень.

Впервые выявлено 711 заболеваний, в том числе 26 случаев подозрения на злокачественные новообразования.

Добавим, в рамках работы "Поездов здоровья" проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

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