Стеблевую нематоду обнаружили в картофеле, предназначенном для экспорта из Нижегородской области Общество

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Стеблевую нематоду обнаружили в картофеле, предназначенном для экспорта из Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Стеблевая нематода картофеля вызывает у этого овоща дитиленхоз, который развивается в клубнях в период хранения. Такие клубни в дальнейшем загнивают. Кроме картофеля нематода может размножаться на 70 видах растений.

В ведомстве добавили, что осенью или весной после переборки, пораженные клубни выбрасывают на свалки, в результате чего заражаются произрастающие рядом сорняки, в некоторых из них дитиленхоз сохраняется до следующего сезона. Однако основной источник инфекции - это зараженный посадочный материал.

В дикой природе существует более 20 тысяч видов нематод - круглых червей, в большинстве своем являющихся паразитами. В Европу их завезли из Южной Америки, и вот уже больше столетия в европейских странах фермеры и огородники ведут борьбу с этой напастью. В нашей стране первые вредители были отмечены в середине XX века, сейчас нематода встречается во всех регионах.