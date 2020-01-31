Банк "Открытие" вдвое увеличил объемы ипотечного кредитования в Нижегородской области Бизнес

Банк "Открытие" вдвое увеличил объемы ипотечного кредитования в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В 2019 году банк "Открытие" в Нижегородской области выдал ипотечных кредитов на сумму порядка 1,6 млрд рублей, что в два раза больше показателей 2018 года. Ипотечный портфель за год также прирос в два раза - до 3,7 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита в прошедшем году в регионе составил 1,9 млн рублей, увеличившись на треть.

В целом по России банк "Открытие" в 2019 году нарастил выдачи ипотеки в 1,9 раза – до 92 млрд рублей (в 2018 году - 48,1 млрд рублей). В пресс-службе отметили, что такой результат был достигнут на фоне падения российского рынка ипотеки в 2019 году после двух лет подряд рекордных выдач и двузначных темпов роста.

Максимальный объем выдач по банку предсказуемо приходится на Москву и Московскую область, в региональном рейтинге в топ – 10 России по выдачам также вошли: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Пермь, Краснодар, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород.

"В прошедшем году ипотечное кредитование стало одним из самых динамично развивающихся направлений, особенно на фоне снижения ключевой ставки и, как следствие, снижения кредитных ставок. Двукратного роста удалось добиться также за счет отладки ключевых бизнес-процессов и оптимизации процесса обработки заявок. Кроме того, из года в год увеличивается популярность удаленных сервисов подачи документов, что также ускоряет время принятия решения и одобрения", - сказал управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

По данным Центробанка России, в 2019 году банки Нижегородской области выдали 26 399 штук ипотечных кредитов на сумму 44 млн рублей.