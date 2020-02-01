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Полуфинал конкурса "Лидеры России" начался сегодня в Нижнем Новгороде

01 февраля 2020 16:01  [62]

Полуфинал конкурса "Лидеры России" начался сегодня в Нижнем Новгороде для Приволжского федерального округа. Приволжье - самый активный регион по количесту заявок. Анкеты на участие в проекте отправили почти 42 тысячи человек. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".

Фотографии Анастасии Макарычевой.

Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса Лидеры России начался сегодня в Нижнем Новгороде

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