Вернувшиеся из китайской провинции Аньхой учащиеся НГПУ находятся на двухнедельном карантине Общество

Вернувшиеся из китайской провинции Аньхой учащиеся НГПУ находятся на двухнедельном карантине.

Как сообщили в Центре информационной политики Нижегородского государственного педагогического университета, 29 января в НГПУ рассматривался вопрос возвращения студентов из Китая, а именно из вузов-партнеров: Аньхойского государственного университета и Шаньдунского политехнического университета.

Было принято решение, что НГПУ окажет финансовую помощь для возвращения студентов домой тем, кто в этом нуждается.



2 февраля три студента, вылетевших накануне из города Уху (провинций Аньхой), успешно добрались до дома: двое студентов вернулись в Нижний Новгород, одна - во Владимирскую область.

Отметим, что также вернулся домой студент из провинции Шаньдун по окончании учебного семестра в Шаньдунском политехническом университете.

Все студенты чувствуют себя хорошо. Роспотребнадзор в Нижнем Новгороде взял на контроль данную ситуацию. Принято решение о временном, а именно двухнедельном карантине, поэтому студенты пока будут обучаться дистанционно.



Три студента Мининского университета приняли решение остаться в Китайской республике до начала второго семестра, отметив, что ситуация в провинции Аньхой спокойная.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции создан в Нижегородской области.