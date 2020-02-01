Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2020 18:52  [201] Вернувшиеся из китайской провинции Аньхой учащиеся НГПУ находятся на двухнедельном карантине
02 февраля 2020 16:05  [608] Епископ Городецкий и Ветлужский Августин награжден орденом преподобного Серафима Саровского
02 февраля 2020 11:58  [1354] Дни открытых дверей пройдут в центрах занятости Нижегородской области для граждан старше 50 лет
01 февраля 2020 16:34  [1037] Более 1 млн уникальных пользователей зашли в 2019 году на нижегородский портал госуслуг
01 февраля 2020 15:18  [1092] Глеб Никитин назвал фейками все сообщения о коронавирусе в нижегородском регионе
01 февраля 2020 15:08  [961] Нижегородская область - один из регионов-лидеров по количеству участников полуфинала "Лидеров России", - Глеб Никитин
01 февраля 2020 12:59  [951] Наталья Назарова ознакомилась с практикой раздельного сбора мусора в Сосновском районе
01 февраля 2020 11:26  [978] Книга воспоминаний жителей блокадного Ленинграда издана в Нижнем Новгороде
01 февраля 2020 10:57  [938] Свинина, молоко и рис подешевели в Нижегородской области
01 февраля 2020 10:14  [881] Паломники из Украины посетили Нижний Новгород
Общество

Вернувшиеся из китайской провинции Аньхой учащиеся НГПУ находятся на двухнедельном карантине

02 февраля 2020 18:52  [201] Общество

Вернувшиеся из китайской провинции Аньхой учащиеся НГПУ находятся на двухнедельном карантине.

Как сообщили в Центре информационной политики Нижегородского государственного педагогического университета, 29 января в НГПУ рассматривался вопрос возвращения студентов из Китая, а именно из вузов-партнеров: Аньхойского государственного университета и Шаньдунского политехнического университета.

Было принято решение, что НГПУ окажет финансовую помощь для возвращения студентов домой тем, кто в этом нуждается.

2 февраля три студента, вылетевших накануне из города Уху (провинций Аньхой), успешно добрались до дома: двое студентов вернулись в Нижний Новгород, одна - во Владимирскую область.

Отметим, что также вернулся домой студент из провинции Шаньдун по окончании учебного семестра в Шаньдунском политехническом университете.

Все студенты чувствуют себя хорошо. Роспотребнадзор в Нижнем Новгороде взял на контроль данную ситуацию. Принято решение о временном, а именно двухнедельном карантине, поэтому студенты пока будут обучаться дистанционно.

Три студента Мининского университета приняли решение остаться в Китайской республике до начала второго семестра, отметив, что ситуация в провинции Аньхой спокойная.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции создан в Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph