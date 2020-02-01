Морозы до -17° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе Общество

Похолодание ожидается в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так сегодня ночью столбики термометров опустятся до отметки -2° (днем температура сохранится на уровне +2°). Ожидается облачная погода, небольшие осадки.

Во вторник 4 февраля температура воздуха днем составит -2°, ночью -7°. Будет облачно, временами небольшой снег.

В среду 5 февраля термометры покажут -7° днем, -13° ночью, небольшой снег. В четверг 6 февраля также -7° днем, -12° ночью, небольшой снег. В пятницу 7 февраля ожидается дневная температура -10°, ночная -17°, кратковременный снег.

В выходные прогнозируются морозы до -12° днем, до -17° ночью. В субботу 8 февраля - небольшая облачность, без осадков, в воскресенье - переменная облачность, временами снег.

Ранее синоптики сообщали, что в феврале в Нижегородской области ожидаются 30-градусные морозы.