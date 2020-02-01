Три нижегородца вышли в финал основного конкурса "Лидеры России 2020" Общество

Региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из ПФО прошел 1-2 февраля 2020 года на стадионе "Нижний Новгород".

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

В финал вышли 30 участников третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России 2020", прошедших в суперфинал от Приволжского федерального округа (ПФО): 7 финалистов представляют Республику Татарстан, 6 – Республику Башкортостан, 4 – Чувашскую Республику, по 2 представителя от Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, по 1 финалисту – от Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл, 3 финалиста из Нижегородской области – учредитель детской академии спорта Евгений Пороховой, председатель комиссии по экономическим вопросам Земского собрания Пильнинского района, кандидат наук Роман Танчук и индивидуальный предприниматель Олег Чеботарев.

Нижегородских финалистов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Чтобы пройти такой серьезный отбор, требуется приложить огромное количество усилий, продемонстрировать все свои лучшие качества. Я лично увидел, какой серьезной была конкуренция на этапе полуфинала. Тех, кто не прошел дальше, призываю не расстраиваться. Вы уже показали прекрасный результат, который обязательно скажется на вашем карьерном развитии", - отметил Глеб Никитин.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров также оценил важность конкурса. "Лидеры России" реализуются автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта.

"Участники полуфинала в Приволжье очень разные – среди них есть представители ракетно-строительной промышленности, индустрии развлечений, пекари, сотрудники гражданской авиации, издатели, владельцы бизнеса, госслужащие. В полуфинале приняла участие мама девятерых детей. У 47 конкурсантов – научные степени: 44 – кандидаты наук, 3 участника имеют докторскую степень. Всего в полуфинале приняли участие 282 человека из всех регионов федерального округа. И все они – уже победители, потому что успешно прошли серьезный отбор из почти 42 тысяч заявок", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

В течение двух дней полуфинала конкурса "Лидеры России" в ПФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый конкурсант получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного развития.

Для выхода в суперфинал помимо успешного преодоления очного полуфинала участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания "Сердце лидера". Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.