Стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" Политика

Фото: Единая Россия

Сбор подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" начался 1 февраля 2020 года. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Принять участие могут все жители региона старше 14 лет. Сделать это можно несколькими способами: поставить свою подпись в централизованных пунктах по сбору подписей или на сайте, пройдя процедуру регистрации.

Поддержать инициативу призвал секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"О том, планируется ли присвоить Нижнему Новгороду звание по аналогии со званием "Город воинской славы", меня не раз спрашивали нижегородцы: ветераны, представители предприятий и просто люди на улицах. Это значит, что память о трудовых подвигах военных лет жива именно в народе. Очень важно, что президент России Владимир Владимирович Путин в преддверии 75-летия Великой Победы принял решение о введении такого звания", - сказал Глеб Никитин.

"В годы войны Горький стал настоящей "кузницей Победы", ключевым центром оборонной промышленности. За годы войны промышленность дала фронту почти 40 тысяч танков, самоходок, бронемашин – 37% общесоюзного производства. Именно здесь было произведено почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок. На горьковских заводах внедрялись новые образцы вооружений, применялись последние конструкторские разработки. Сейчас идет подготовка всех необходимых документов для оформления заявки. Одной из ее составляющих и станут подписи нижегородцев. Призываю всех принять участие. Это не какой-то формальный жест, а искреннее проявление уважения к тем, кто выдержал эту войну, и исторической памяти", - добавил он.

Секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что в рамках сбора подписей "Единая Россия" обеспечит информирование людей о том подвиге, который совершили горьковчане во время войны.

Напомним, что законопроект, которым предлагается установить в России почетное звание "Город трудовой доблести" 14 декабря 2019 года на рассмотрение Государственной думы внес президент Российской Федерации Владимир Путин. Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.