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Общество

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 27%

04 февраля 2020 09:15  [36] Общество

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 27%, на территории Нижегородской области - на 17 %. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по итогам предыдущей недели.

При этом доля вирусов гриппа среди респираторных вирусов увеличивается, а респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и других) снижается. С декабря 2019 года вирусы гриппа были выявлено 212 раз, выделяется преимущественно вирус гриппа А.

Напомним, что с 27 января в Нижегородской области введены ограничительные мероприятия в медицинских учреждениях, в образовательных учреждениях усилен контроль за условиями  соблюдения личной гигиены детьми, соблюдением режима проветривания, правил проведения влажных уборок с дезинфицирующими средствами.

На 3 февраля в 6,7% образовательных учреждений региона (школы и детские сады) полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Как не заболеть?

Для сохранения здоровья населения управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминает о необходимости профилактики по предупреждению заболеваний ОРВИ и гриппом:

- после посещения массовых мероприятий, после улицы и общественного транспорта необходимо тщательно мыть руки с мылом;

- обязательно прикрывать рот и нос салфеткой/платком при кашле, чихании;

- употреблять как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон);

- рекомендуется пользоваться маской в местах скопления людей;

- избегать тесного контакта с людьми, которые имеют признаки гриппа, ОРВИ;

- чаще проводить влажные уборки помещений и проветривание;

- при наличии симптомов заболевания – нужно остаться дома и обратиться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о других мерах профилактики при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ.

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