Нижегородская Госжилинспекция усилила контроль за очисткой кровель от снега и сосулек по поручению Глеба Никитина Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области усилила контроль за работой управляющих компаний и ТСЖ в части содержания кровель в зимний период по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

"Своевременная очистка крыш является залогом безопасности людей. Управляющие компании обязаны сделать все, чтобы не допустить ситуаций, когда глыбы снега и наледи падают прохожим на головы. Поручаю ГЖИ жестко контролировать данную работу и увеличить количество рейдов", - сказал Глеб Никитин.

К примеру, в Сергаче за январь сотрудниками ГЖИ было проверено 87 домов. На двух выявлено наличие сосулек и снежных навесов на кровлях. По факту выявленных нарушений возбуждено два административных производства. Внесено семь предостережений.

Ранее нижегородская Госжилинспекция пообещала "жестко" контролировать работу управляющих компаний в зимний период.