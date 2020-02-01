Нижегородская Госжилинспекция усилила контроль за очисткой кровель от снега и сосулек по поручению Глеба Никитина

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Государственная жилищная инспекция Нижегородской области усилила контроль за работой управляющих компаний и ТСЖ в части содержания кровель в зимний период по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
"Своевременная очистка крыш является залогом безопасности людей. Управляющие компании обязаны сделать все, чтобы не допустить ситуаций, когда глыбы снега и наледи падают прохожим на головы. Поручаю ГЖИ жестко контролировать данную работу и увеличить количество рейдов", - сказал Глеб Никитин.
К примеру, в Сергаче за январь сотрудниками ГЖИ было проверено 87 домов. На двух выявлено наличие сосулек и снежных навесов на кровлях. По факту выявленных нарушений возбуждено два административных производства. Внесено семь предостережений.
Ранее нижегородская Госжилинспекция пообещала "жестко" контролировать работу управляющих компаний в зимний период.
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