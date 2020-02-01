Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2020 10:46  [52] Глеб Никитин поздравил Марину Ширманову с присуждением премии президента России
04 февраля 2020 10:37  [56] Дополнительные окна ЕРКЦ для приема населения откроются в Дзержинске
04 февраля 2020 09:59  [113] Нижегородская Госжилинспекция усилила контроль за очисткой кровель от снега и сосулек по поручению Глеба Никитина
04 февраля 2020 09:30  [286] Шесть домов в Нижнем Новгороде временно остались без отопления из-за плановых работ
04 февраля 2020 09:15  [383] Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 27%
03 февраля 2020 18:54  [1208] Нижний сегодня: главные события дня
03 февраля 2020 18:36  [859] Медпункты РЖД оборудовали бесконтактными инфракрасными термометрами для выявления больных коронавирусом
03 февраля 2020 18:18  [913] Старые сараи в Нижнем Новгороде закрыли баннерами, посвященными Великой Отечественной войне
03 февраля 2020 18:08  [699] Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 4-5 июля
03 февраля 2020 18:00  [654] Возможность перехода на раздельное накопление отходов рассматривается в Сергаче и Дзержинске
Общество

Нижегородская Госжилинспекция усилила контроль за очисткой кровель от снега и сосулек по поручению Глеба Никитина

04 февраля 2020 09:59  [113] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области усилила контроль за работой управляющих компаний и ТСЖ в части содержания кровель в зимний период по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

"Своевременная очистка крыш является залогом безопасности людей. Управляющие компании обязаны сделать все, чтобы не допустить ситуаций, когда глыбы снега и наледи падают прохожим на головы. Поручаю ГЖИ жестко контролировать данную работу и увеличить количество рейдов", - сказал Глеб Никитин.

К примеру, в Сергаче за январь сотрудниками ГЖИ было проверено 87 домов. На двух выявлено наличие сосулек и снежных навесов на кровлях. По факту выявленных нарушений возбуждено два административных производства. Внесено семь предостережений.

Ранее нижегородская Госжилинспекция пообещала "жестко" контролировать работу управляющих компаний в зимний период.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph