Талисманом ФК "Нижний Новгород" выбран воин со щитом

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Талисманом футбольного клуба "Нижний Новгород" выбран воин со щитом. Об этом сообщается в официальной группе ФК "НН" в соцсети ВКонтакте.
Голосование за новый талисман началось весной 2019 года и продолжалось до февраля 2020 года.
"В итоге подавляющим большинством голосов был выбран воин со щитом. Этот талисман отсылает нас к нашей истории четырехсотлетней давности. Ведь именно в Нижнем Новгороде было организовано Земское ополчение 1611—1612 в период борьбы русского народа против польско-литовской и шведской интервенций. Его предводители – Козьма (Кузьма) Минин и князь Дмитрий Пожарский. Ополчение в итоге освободило Москву от поляков", - отмечает пресс-служба клуба.
В ближайшее время ФК "Нижний Новгород" планирует показать внешний облик талисмана. Сам он будет представлен перед весенней частью сезона на встрече с командой.
Ранее агентство сообщало о новой форме клуба.
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