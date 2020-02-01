Талисманом ФК "Нижний Новгород" выбран воин со щитом Спорт

Фото: ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Талисманом футбольного клуба "Нижний Новгород" выбран воин со щитом. Об этом сообщается в официальной группе ФК "НН" в соцсети ВКонтакте.

Голосование за новый талисман началось весной 2019 года и продолжалось до февраля 2020 года.

"В итоге подавляющим большинством голосов был выбран воин со щитом. Этот талисман отсылает нас к нашей истории четырехсотлетней давности. Ведь именно в Нижнем Новгороде было организовано Земское ополчение 1611—1612 в период борьбы русского народа против польско-литовской и шведской интервенций. Его предводители – Козьма (Кузьма) Минин и князь Дмитрий Пожарский. Ополчение в итоге освободило Москву от поляков", - отмечает пресс-служба клуба.

В ближайшее время ФК "Нижний Новгород" планирует показать внешний облик талисмана. Сам он будет представлен перед весенней частью сезона на встрече с командой.

Ранее агентство сообщало о новой форме клуба.