Детей начнут обследовать в нижегородских "Поездах здоровья" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Детей начнут обследовать в нижегородских "Поездах здоровья". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В составе мобильной бригады комплекса "Детское здоровье" на базе ПАЗ будут работать врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики, а также медицинская сестра. В случае необходимости могут привлекаться и другие специалисты.

В комплекс включено оборудование: УЗИ сканер с датчиками, электрокардиограф, спирометр с пульсоксиметром, тонометр внутриглазного давления, офтальмоскоп, щелевая лампа офтальмологическая, экранный проектор знаков, набор приборов и инструментов диагностический портативный для офтальмоскопии и оториноскопии, аппарат импедансметр скрининговый, отоскоп с набором ушных воронок, весы, ростомер, кушетка, пеленальный столик с подогревом.

Следующий выезд запланирован на 18 февраля в поселок Пыра Дзержинска. В целом, с графиком работы детского "Поезда здоровья" можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения области.

Выездная бригада мобильного комплекса, сформированная на базе Нижегородской областной детской клинической больницы, еженедельно выезжает в одном из четырех направлений работы "Поездов" - северном, южном, западном или восточном. Всего будет два комплекса. Для второго - маршрут пока формируется.

"В бригаду входят высококвалифицированные врачи, прежде всего, узкие специалисты, которых зачастую не хватает в районах. У них есть возможность с помощью современного оборудования поставить диагноз и принять решение о дальнейшем лечении. Это соответствует задачам по развитию системы здравоохранения, которые в послании Федеральному собранию РФ поставил президент России Владимир Путин", - добавил Глеб Никитин. И отметил, что два мобильных медицинских комплекса "Детское здоровье" были закуплены в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Напомним, "Поезда здоровья" объедут 16 районов Нижегородской области в феврале 2020 года.