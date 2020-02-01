ФК "Тамбов" будет проводить домашние матчи на стадионе "Нижний Новгород" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи текущего спортивного сезона Российской Премьер-Лиги на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Тамбову" предстоит провести на арене "Нижний Новгород" пять домашних матчей: с "Рубином", "Крыльями Советов", "Зенитом", "Ахматом" и "Сочи".

"Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной "Нижний Новгород" максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне", - объяснила генеральный директор футбольного клуба "Тамбов" Ольга Коновалова.

"Кроме того, Нижний Новгород – город-миллионник, который давно не видел большого футбола. Мы рассчитываем, что на наши матчи будет собираться аудитория, заметно превышающая ту, что была в Саранске. Это будет несомненным плюсом как для футболистов, желающих играть при заполненных трибунах, так и для финансовой составляющей нашего клуба", - сказала она.

В сообщении также говорится, что дирекция стадиона "Нижний Новгород" идет на встречу клубу по многим вопросам.

Отметим, что тамбовская футбольная арена в настоящее время реконструируется. Из-за этого ФК "Тамбов" до настоящего времени играл в Саранске на стадионе "Мордовия — Арена", но его аренда показалась руководству клуба слишком дорогой. Сложностью в выборе стадиона является тот факт, что согласно требованиям к участникам высшей лиги, домашние игры команды должны проводиться на стадионе, построенном к ЧМ-2018.

Добавим, что стадион "Нижний Новгород" является домашним стадионом для ФК "Нижний Новгород".

Напомним, талисманом футбольного клуба "Нижний Новгород" выбран воин со щитом.