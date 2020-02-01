Госдолг Нижегородской области снизился и составил 64,4 млрд рублей Экономика

Госдолг Нижегородской области снизился и составил 64,4 млрд рублей на 1 февраля 2020 года. За первый месяц этого года он снизился на 10,3 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным ведомства, снижение связано с досрочным погашением кредитов коммерческих банков. Кредиты коммерческих банков в структуре госдолга по данным на февраль отсутствуют.

В структуре долга 0,3% составляют государственные гарантии, 70,3% - государственные ценные бумаги, 29,4% - кредиты, полученные из федерального бюджета.

Напомним, что госдолг региона на 1 января 2020 года составлял 74,7 млрд рублей; на начало 2019 года он составлял 75,05 млрд рублей, на 1 января 2018 года он был равен 76,029 млрд рублей, на начало 2017 года госдолг области составлял 78,4 млрд рублей. Таким образом, за прошлый год госдолг снизился всего на 354,4 млн рублей, а всего за январь этого года сразу на 10,3 млрд рублей.

Напомним также, что в 2019 году размещен облигационный заем сроком на 5,5 лет, были привлечены средства также на сумму 10 млрд рублей. В целях минимизации расходов на обслуживание госдолга в течение финансового года министерством проводились аукционы на заключение госконтрактов на предоставление кредитных ресурсов. Объявление аукционов связано со снижением ключевой ставки Банка России. В результате проведенных аукционов средняя ставка по кредитам, привлеченным по состоянию на 1 января 2020 года, составила 6,65% годовых.