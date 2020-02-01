Правительство Нижегородской области направит 700 млн рублей на бесплатное питание учеников начальной школы Общество

Правительство Нижегородской области направит 700 млн рублей на бесплатное питание школьников младших классов. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба нижегородского кабмина, Нижегородская область планирует уже в этом году выполнить поручение Президента России Владимира Путина о бесплатном питании учеников начальных классов.

"Мы провели мониторинг всех школ региона. На сегодняшний день горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях. Необходимая база для выполнения поручения Президента есть. Ситуация не везде одинаковая, где-то необходимо провести модернизацию пищеблоков. Дал поручение составить план первоочередных работ", - сказал глава региона.

"При этом мы понимаем, что в этом вопросе важно не только количество, но и качество. Президент поставил задачу обеспечить не просто бесплатное, но и здоровое питание. Выполнение данного положения Послания Федеральному Собранию в ближайшие месяцы должно стать одним из абсолютных приоритетов работы руководства муниципалитетов. В этом вопросе обязательно нужно ориентироваться на пожелания родительской общественности", - добавил губернатор.

Как добавил Глеб Никитин, для организации с 1 сентября 2020 года горячего питания 146 836 обучающихся начальных классов правительство Российской Федерации планирует выделить Нижегородской области 409 789 600 рублей, софинансирование региона составит 276 561 620 рублей.