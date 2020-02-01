"Нижегородская область стала лидером по количеству проектов "Комплексного развития сельских территорий", - Игорь Тюрин

"Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров в ПФО по количеству проектов, получивших федеральное софинансирование в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", - отметил председатель комитета по АПК Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин, говоря об итогах программы.
"В этом году в нашем регионе планируется реализовать порядка сотни проектов. Это благоустройство, газификация, строительство дорог, реконструкция социальных объектов и жилья для востребованных в районах специалистов, что поможет сократить дефицит кадров в агропромышленном комплексе, да и в социальной сфере. На мой взгляд, сегодня это ключевая программа для развития небольших населенных пунктов в районах области. Она не просто своевременна, но давно назрела", - сказал он.
"Трудно говорить о привлечении талантливой молодежи, высококвалифицированных сотрудников на агропредприятия, если у специалистов в районах не будет комфортных условий для жизни – люди просто не поедут", - считает Игорь Тюрин.
Он добавил, что реализация "Комплексного развития сельских территорий" сейчас на особом контроле комитета по АПК Заксобрания.
"Депутаты будут максимально содействовать и реализации программы в этом году, и, что не менее важно, подготовке проектов на следующие годы. Мы обсудили с губернатором Глебом Никитиным необходимость выделения из областного бюджета дополнительных средств на проектную документацию, чтобы собрать как можно больше заявок, привлечь максимальный объем федеральных средств на развитие региона", - заключил депутат.
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