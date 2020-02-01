"Нижегородской области не хватало таких программ как "Комплексное развитие сельских территорий", - Нина Квасникова Экономика

"Нижегородской области давно не хватало таких масштабных программ по развитию села, как "Комплексное развитие сельских территорий", - считает директор Городецкого ЗАО "Молоко", почетный гражданин города Городец, заслуженный работник пищевой индустрии РФ Нина Квасникова.

"Я сама была в Ильино-Заборском, где по этой программе появится целый микрорайон для специалистов хозяйства. По словам руководителя, к нему сейчас просятся на работу даже жители Подмосковья, потому что условия на предприятии, а главное, для жизни действительно хорошие. И это только один из проектов в рамках "Комплексного развития сельских территорий", а всего их в этом году будет несколько десятков", - сказала она.

"И привлечение квалифицированных кадров в АПК, и газификация, и строительство дорог – все эти мероприятия дадут не только социальный, но и экономический эффект. Повышение транспортной доступности позволит агропредприятиям развивать логистику, а значит, находить новых партнеров. Наличие грамотных специалистов в районах сделает территории более привлекательными для инвесторов, планирующих строить новые производства", - подчеркнула предприниматель.

"Главное сейчас – выполнить намеченные на 2020 год проекты, не сорвать сроки. Думаю, эффект от их реализации регион почувствует уже в следующем году", - отметила Нина Квасникова.