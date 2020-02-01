Нижегородские "Волонтеры Победы" навестили почти 300 защитников и жителей блокадного Ленинграда Общество

Добровольцы Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в рамках акции "Блокадный хлеб" навестили защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они побывали в гостях у 284 ветеранов, живущих в Нижнем Новгороде и районах области.

Волонтеры вручили блокадникам подарки, пожелали здоровья. А ветераны в свою очередь поделились воспоминаниями о том, что пришлось пережить. Также добровольцы оказали им необходимую бытовую помощь.

Акция "Блокадный хлеб" прошла по всей России в рамках Года памяти и славы. Она была приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда. В нижегородских школах и вузах прошли уроки памяти. Ключевым символом акции стал кусочек хлеба весом в 125 граммов. Такой паек получали на день жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.

Волонтеры предлагали его нижегородцам, чтобы осознать какой ценой выживали люди в осажденном городе.

"В своем Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул, что мы обязаны сохранить память о Победе и защитить ее от искажений. Нижегородская область внесла большой вклад в дело Победы. У нас много памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, но главное, чем мы гордимся – это люди. Те, кто сражался на фронте и трудился в тылу", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию высоко оценил вклад волонтеров в подготовку мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.

"Очень важно, что действительно массовым становится волонтёрское движение, которое объединяет школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект «Волонтёры Победы». Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - сказал Владимир Путин.