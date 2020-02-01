Элеватор начали сносить на ул.Черниговской в Нижнем Новгороде Общество

Элеватор начали сносить на ул.Черниговской в Нижнем Новгороде 6 февраля 2020 года. Об этом сообщили очевидцы.

Территория вокруг комплекса огорожена синим забором. Работы ведутся с внутренней стороны элеватора.

Ранее ОАО "НКХП-Девелопмент" опубликовало концепцию реконструкции мукомольного комплекса Емельяна Башкирова: на месте элеватора у метромоста на улице Черниговской будет построено многофункциональное здание в стиле модернизма высотой более 100 метров и станет архитектурной доминантой территории.

Назначение: жилье, деловой центр, отель и торговые помещения. Предполагается размещение подземной парковки. На последнем ярусе планируется смотровая площадка и общественные помещения. Автор проекта - архитектор из Санкт-Петербурга Евгений Герасимов.

Фото: проект ОАО "НКХП-Девелопмент"

Элеватор был построен в 70-е годы 20 века на месте одного из корпусов мельницы. Не является объектом культурного наследия. К сожалению, элеватор, который стал своеобразной визиткой карточкой города, начали сносить, как и планировалось.