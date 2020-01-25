Новое 100-метровое здание вместо элеватора: "НКХП-Девелопмент" опубликовал концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова Бизнес

ОАО "НКХП-Девелопмент" опубликовало концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова в Нижнем Новгороде.

Что будет на месте элеватора?

Руководитель проект, архитектор Алексей Пушкарев сообщил Бизнес News о том, что на месте элеватора у метромоста на улице Черниговской будет построено многофункциональное здание в стиле модернизма высотой более 100 метров и станет архитектурной доминантой территории.

Назначение: жилье, деловой центр, отель и торговые помещения. Предполагается размещение подземной парковки. На последнем ярусе планируется смотровая площадка и общественные помещения. Автор проекта - архитектор из Санкт-Петербурга Евгений Герасимов.

Фото: проект ОАО "НКХП-Девелопмент"

Элеватор был построен в 70-е годы 20 века на месте одного из корпусов мельницы купца Емельяна Башкирова. Не является объектом культурного наследия. К сожалению, элеватор, который стал своеобразной визиткой карточкой города, будет демонтирован в конце января – начале февраля этого года.

Что будет с главным корпусом мельницы?

В то же время три объекта культурного наследия на территории мукомольного комплекса Башкирова – главный корпус мельницы, общежитие и лабазы (склады для товара) - будут отреставрированы и получат новое назначение.

"Концепция развития территории предполагает максимально бережное отношение к исторически ценной среде", - подчеркнул Пушкарев.

Главный корпус мельницы Башкирова – здание постройки начала 20 века – будет приспособлен под многоквартирный дом с сохранение исторических элементов.

В здании общежития на территории комплекса Башкирова после реставрации предполагается разместить крупный медицинский центр.

Фото: проект ОАО "НКХП-Девелопмент" (главный корпус)

Фото: проект ОАО "НКХП-Девелопмент" (общежитие)

Реконструкция ожидает также небольшое здание склада хлебокомбината на берегу Оки, построенного в советские годы. В нем разместится культурный центр, в том числе для городских фестивалей. Здание находится на набережной, которая в свою очередь будет благоустроена в рамках подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию.

Фото: проект ОАО "НКХП-Девелопмент" (склад на берегу Оки)

Ранее сообщалось, что архитектурный совет Нижегородской области 23 января 2020 года одобрил концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова. Реставрация комплекса – первый этап масштабного проекта, который предполагает комплексное обновление всей территории улицы Черниговской от Казанской площади до переулка Мельничный. Автор концепции редевелопмента улицы Черниговской – ОАО "НКХП-Девелопмент" (компания-собственник мукомольного комплекса Башкирова).