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Общество

Губернатор поручил увеличить размер стипендий для нижегородской талантливой молодежи

06 февраля 2020 18:01  [35] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил увеличить размер стипендий для талантливой молодежи. Об этом стало известно после участия в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое провел президент России Владимир Путин 6 февраля 2020 года.

Размер региональных стипендий для школьников будет увеличен в 6 раз, для студентов в 5 раз, для аспирантов в 3 раза. Выплаты в новом объеме планируется начать с этого года

"Так, для аспирантов размер выплаты составит 10 000 рублей, что вместе с остальными мерами поддержки позволит молодым исследователям чувствовать себя более уверенно. Мы видим, какое внимание президент уделяет поддержке талантливой молодежи на федеральном уровне. Считаю необходимым усилить эту работу и на уровне региона. На сегодняшний день размер областных стипендий для школьников, студентов и аспирантов уже выглядит символическим. Некоторые из стипендий (которых у нас больше 10) носят имена великих ученых – Харитона, Разуваева, Блохиной", - отметил губернатор.

Примеры нового размера стипендий:

- стипендии имени академика Ю.Б. Харитона для студентов вузов и школьников (11 стипендий по 5 тысяч рублей), за особые успехи в области физико-математических наук.

- стипендии им. академика Г.А. Разуваева для аспирантов нижегородских вузов и институтов РАН, а также крупнейших научных предприятий (ОКБМ, РФЯЦ-ВНИИЭФ и др.) (150 стипендий по 10 тысяч рублей), в целях поддержки перспективных научных кадров по направлениям: физико-математическому, гуманитарному, химическому, медико-биологическому, техническому.

- пушкинские стипендии для школьников, студентов профессиональных образовательных организаций, вузов (20 стипендий по 5 тысяч рублей), за особые успехи в изучении гуманитарных наук.

- стипендии им. А.М. Горького для студентов нижегородских вузов и техникумов (10 стипендий по 5 тысяч рублей), за особые успехи в изучении гуманитарных наук.

- стипендии им. А.Ф. Хохлова для студентов нижегородских вузов (17 стипендий по 5 тысяч рублей) за высокие результаты в учебе и внесших вклад в развитие образования области – лидеру в образовании.

- стипендия им. академика И.Н. Блохиной студентам нижегородских вузов (5 стипендий по 5 тысяч рублей) за особые успехи в изучении медико-биологических наук.

Напомним, 24 января 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание с ректорами нижегородских вузов по итогам послания президента. На встрече стало известно, что межвузовский кампус может быть создан в Нижнем Новгороде. Кроме того, Нижегородская область попала в число регионов, где создан научно-образовательный центр мирового уровня.

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