"Рок Чистой Воды" пройдет в Нижнем Новгороде в июле 2020 года Культура и отдых

"Рок Чистой Воды" пройдет в Нижнем Новгороде в июле 2020 года. Об этом сообщил PR-директор

фестиваля Игорь Маслов. Очередной международный музыкально-экологический фестиваль планируется провести 25 и 26 июля.

В этом году фестиваль возвращается на свое привычное место - пл.Минина. Оргкомитет с благодарностью и пониманием отнесся к мнению огромного количества зрителей прошлогоднего фестиваля, которым очень понравилась площадка на Нижневолжской набережной, но обстоятельства не позволили там закрепиться. Набережную ждут изменения в рамках осуществления программы благоустройства к предстоящему юбилею Нижнего Новгорода. Организаторы фестиваля постараются перенести на пл. Минина все лучшее, что получилось во время работы на Нижневолжской набережной и чего еще не было на центральной площади города.



Неизменной остается концепция фестиваля. Как всегда, большое внимание на фестивале и в процессе подготовки будет уделено экологическим вопросам. Следить за новостями фестиваля можно в соцсетях.

СПРАВКА:

Первый фестиваль "Рок Чистой Воды" прошел тогда еще в городе Горьком в 1990 году. После 26-летнего перерыва в 2016 году фестиваль был возрожден. Как самое яркое и зрелищное музыкальное событие 2016 года фестиваль "Рок Чистой Воды" стал лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Возвращение года", а в 2017 году фестиваль получил премию "Серебряный лучник". В 2019 году Игорь Крупин получил премию "Человек года" в номинации "Человек года в организации событий" по версии журнала "Деловой квартал".

(12+)