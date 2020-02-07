Ветеранам ВОВ в преддверии Дня Победы выплатят по 75 тысяч рублей Общество

Граффити к 75-летию Победы

Ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы выплатят по 75 тысяч рублей. Информация об этом содержится в указе Владимира Путина, опубликованном на сайте президента России.

Единовременная выплата назначена инвалидам и ветеранам войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников ВОВ.

Как следует из документа, деньги смогут получить граждане, постоянно проживающих на территории России, а также Латвии, Литвы и Эстонии.

При этом, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей, финансирование будет осуществлять правительство России.

Напомним, граффити к 75-летию Победы появилось в Нижегородском кремле.