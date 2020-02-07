Нижегородца задержали за кражу костюма панды Происшествия

Нижегородца задержали за кражу костюма панды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В частности, согласно информации, в конце января 2020 года в отдел полиции по обслуживанию Ленинского района Нижнего Новгорода обратилась индивидуальный предприниматель, владеющая рекламным агентством с заявлением о совершенном в отношении нее противоправном деянии.

Женщина пояснила полицейским, что к ней на подработку устроился молодой человек. Ему был выдан ростовой костюм в виде панды, в рекламных целях, для привлечения клиентов. Однако мужчина исчез и украл наряд. Сумма ущерба оценена в 120 тыс рублей.

Расследуя дело, полицейские установили и задержали ранее судимого 29-летнего жителя Приокского района. Сейчас он освобождён под подписку о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата).

По версии правоохранителей, костюм злоумышленник продал за 5 тыс. рублей и купил на них спиртное.

Отмечается, что мужчине грозит до пяти лет.

Напомним также, что серийного похитителя сушилок для рук задержали в Нижнем Новгороде.